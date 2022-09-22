Acura NSX вернется на рынок в виде электромобиля

Третье поколение культового спорткара дебютирует в 2026 году

Acura NSX впервые была представлена в 1990 году. Это был спортивный автомобиль со среднерасположенным V-образным мотором, продемонстрировавший ведущие технологии премиального бренда Honda. Его производство завершилось в 2005 году.

Спустя одиннадцать лет Acura NSX вернулась на рынок, но уже в качестве полноприводного гибридного купе со среднемоторной компоновкой. В апреле этого года Acura попрощалась с NSX представив финальную версию Type S. Тираж ограничили 350 автомобилями стоимостью 169 500 долларов каждый.

По информации издания Nikkei Asia, культовый спорткар ждет очередная реинкарнация. В этот раз он вернется на рынок уже в качестве электромобиля, подчернув переход компании на «зеленую» энергию.

Третье поколение Acura NSX ожидается не раньше 2026 года. По информации источника, знакомого с ситуацией в компании, в основу модели ляжет новая оригинальная платформа Honda e:Architecture.

Сейчас Honda работает над электромобилями на базе модульной архитектуры Ultium от General Motors. Пока известно о двух кроссоверах: Honda Prologue и Acura ZDX. Оба появятся через пару лет.