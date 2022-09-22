300 км за 5 минут: Geely представила инновационную зарядку для электрокаров

Компании Geely, вернее ее дочернему предприятию Viridi E-mobility Technology (VREMT), удалось решить одну из главных проблем электромобилей. Она представила инновационное зарядное устройство, которое позволяет оперативно восполнить заряд батареи.

Мощность нового зарядного устройства составляет 600 кВт. Оно способно обеспечить до 300 км пробега всего за 5 минут. В компании отметили, что это устройство уже прошло все этапы тестирования и готово отправиться в серийное производство. Однако использовать его можно вовсе не для всех электромобилей.

На данный момент с такой скоростью способен заряжаться только один электромобиль – Zeekr 001 EV. Это стало возможным благодаря батарее Qilin от Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), которой он комплектуется. Позже такой же аккумулятор получит и Zeekr 009 EV.

Стоит отметить, что столь мощных зарядных станций нет у других автопроизводителей. Например, Tesla Superchargers выдают 150-250 киловатт, зарядки европейской Ionity — 350, ABB — 450кВт. Более мощные станции есть в распоряжении китайского GAC – 500 киловатт.