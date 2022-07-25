Acura показала гиперкар для чемпионата IMSA

Гоночный дебют спортпрототипа Acura ARX-06 состоится в 2023 году

Бренд Acura, принадлежащий корпорации Honda Motor, показал гиперкар, подготовленный в соответствии с требованиями технического регламента LMDh (Le Mans Daytona Hybrid). Ранее свои спортпрототипы, для участия в соревнованиях гиперкаров Ле-Мана в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA, показали BMW, Cadillac и Porsche. В дальнейшем ожидается презентация аналогичных автомобилей Ferrari и Lamborghini. С 2023 года они будут участвовать в североамериканском чемпионате IMSA SportsCar Championship в классе GTP.

Acura ARX-06 стал продолжением серии гоночных спортпрототипов, разработка которых началась в 1991 года. Нынешняя модель — шестое поколение спортивных гиперкаров марки.

Облик болида разработали дизайнеры студии дизайна Acura в Лос-Анджелесе. За техническую сторону отвечали инженеры гоночного подразделения Acura Motorsports и Honda Racing в США. Также в разработке прототипа принимали специалисты французской компании Oreca. В частности, французы предоставили свое шасси.

Технические характеристики Acura ARX-06 пока не раскрываются. В то же время в компании сообщили об успешном завершении первых ездовых испытаний. Заезды проходили на гоночной трассе «Поль Рикар». Первыми опробовать автомобиль в деле довелось инженеру Honda Performance Development Мэтту МакМерри и гонщику Wayne Taylor Racing Рики Тейлору.

Гоночный дебют Acura ARX-06 состоится в 2023 году, в десятом сезоне IMSA SportsCar Championship. Гиперкар получат команды Wayne Taylor Racing и Meyer Shank Racing, представляющие японскую марку в североамериканском чемпионате.