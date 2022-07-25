Инженеры полка «‎Азов» модернизировали трофейный БТР-82А (видео)

Бойцам полка «‎Азов» удалось захватить практически новый вражеский БТР-82А. Утверждается, что из него было сделано всего пять выстрелов. Конечно же пропадать такая техника не стала. Ее взяли на вооружение наши защитники.

Для того, чтобы бронемашина была еще более эффективна в бою, инженеры спецподразделения ее немного модернизировали. Помимо перекраски кузова, на БТР установили дополнительную броню (она была снята с поврежденного российского БМП-3) и тепловизионный прицел на башню. Перед отправкой на передовую, его планируют еще оборудовать кондиционером и терминалом StarLink.

БТР-82А приняли на вооружение армии РФ в 2013 году. Бронемашина комплектуется скорострельной 30-мм пушкой 2А72, которая спарена с 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Известно, что до полномасштабного вторжения оккупанты оперировали 1400 единицами такой техники, какое количество осталось на сегодня – неизвестно.