Анонсирована дата дебюта восьмиместного Land Rover Defender

Land Rover объявил о скором дебюте нового восьмиместного внедорожника Defender 130. Флагман марки намерены презентовать 31 мая 2022 года. Вместе с датой, производитель показал тизерный снимок модели и раскрыл некоторые характеристики.

Известно, что новинка будет унифицирована с версиями 90 и 100, и будет самой дорогой версией в линейке. Автомобиль получит увеличенную колесную базу, удлиненную крышу, дополнительные оконные секции и три ряда сидений в салоне.

Как утверждают инсайдеры, длинна внедорожника будет достигать 5100 мм, что на 340 мм больше, чем у версии Defender 110. Благодаря такому приросту в размерах, салон станет просторнее и комфортнее. Также модели обещана премиальная отделка.

Моторная гамма останется прежней. Внедорожник предложат с 2,0-литровым двигателем мощностью 240 и 300 л.с., 3,0-литровым мотором с отдачей 400 л.с. и турбодизелем на 300 сил. Также в линейке будет гибридный 404-сильный вариант. Топовой версии обещан 5,0-литровый 525-сильный двигатель V8.