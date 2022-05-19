Производство Mazda в России остановлено

Компания продлила корпоративный отпуск сотрудников завода во Владивостоке

Компания Mazda Sollers, которая собирает автомобили Mazda6, CX-5 и CX-9 для российского рынка, продлила корпоративный отпуск для сотрудников завода во Владивостоке. Как говорится в официальном заявлении пресс-службы, отдыхать работники предприятия будут с 19 мая. При этом сроки возобновления производства не называются. Официальная причина простоя — нехватка комплектующих, связанная с разрывом логистических цепочек на фоне российской военной агрессии против Украины.

По данным Ассоциации европейской бизнеса, с начала года Mazda смогла продать в России всего 488 автомобилей. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года было продано 2 494 Мазды. Таким образом, падение продаж составило 80,4%. Одна из причин тому — все та же война в Украине, но граждане страны-агрессора упорно не хотят этого признавать.

В начале марта свою деятельность в России и поставки автомобилей и комплектующих на местный рынок приостановили BMW, Jaguar Land Rover и концерн Volkswagen, включительно со всеми входящими в его состав брендами. Позже об уходе из России General Motors и Renault. Последняя уже продала свои российские активы (68% акций АвтоВАЗа) правительству Москвы. Компанию Renault Russia переименуют Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич» и возобновят производство «Москвичей». В то же время, согласно договору Renault сохраняет возможность в течение 6 лет выкупить свои акции в АвтоВАЗе.

