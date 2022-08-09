Разбитый Toyota Prius превратили в Tesla Cybertruck

Гибридная реплика пикапа обошлась владельцу в 2800 долларов

Один из потенциальных клиентов Tesla Cybertruck и по совместительству YouTube-блогер Cyber Hooligan из Калифорнии, построил собственную версию долгожданного электропикапа — Cyberprius. Основой для него послужил разбитый гибрид Toyota Prius, который он приобрел за 800 долларов.

Свой пикап мастер называет «подражателем Cybertruck». Сделать точную копию автомобиля ему помешала слишком короткая колесная база японского седана. К тому же ее пришлось укоротить на 75 мм и обрезать нижние рычаги управления.

Внешнее сходство переделки с Tesla Cybertruck просматривается в общих очертаниях передней части со световой полосой и плоском капот. Во всем остальном Cyberprius больше напоминает пляжный багги. Для повышения проходимости блогер поднял переднюю подвеску на 25 мм и установил 14,0-дюймовые внедорожные шины. По словам автора, они обошлись ему дороже, чем донорский Toyota Prius.

Под капотом у пикапа гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового мотора от базового седана. Переделка уже обошлась ему в 2000 долларов, но работа над Cyberprius еще не завершена. Мастеру еще предстоит отрегулировать и закрепить переднее освещение и доделать еще некоторые мелочи.