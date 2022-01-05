Arrival запускает новую концепцию производства автомобилей

Британская компания Arrival уже во втором квартале 2022 года начнет серийный выпуск электробусов, а в третьем – развозных электрофургонов, изготовленных по новой концепции. Последняя заключается в организации производства на микрофабриках, которые можно развернуть в той или иной стране всего за три месяца.

Высокая доля роботизации и отказ от штамповочного и окрасочного оборудования позволит существенно удешевить производство, а вместе с ним и конечный продукт. Вместо листового металла наружные кузовные панели на транспортных средствах Arrival будут изготавливаться из стекловолокна и полипропилена – ударопрочных и легко заменяемых в случае повреждения материалов.

Около 70% всех комплектующих в новых машинах будут собственного изготовления. Отметим, что Arrival в течение пяти лет получила около 200 патентов на оборудование, программное обеспечение, материалы и методы производства. Закупаться будут только элементы подвески, алюминиевые детали, а также аккумуляторные батареи.

Модульная конструкция позволит оперативно создавать электробусы различной длины, с различной емкостью батарей, что позволит гибко подстраиваться под запросы того или иного клиента. Что же касается аккумуляторов, то их поставку наладят с LG Chem, с которым Arrival заключила соответствующее соглашение. Из батарей в 3,7 кВт сегодня уже сформированы блоки на 67, 89 и 111 кВт, ведутся работы и над 133-килловатным.

Таким образом, ждать первых серийных транспортных средств Arrival, изготовленных по новой концепции, осталось недолго. Сегодня уже активно проводятся тесты электробусов на полигоне в Англии. В первом квартале стартуют дорожные испытания, организованные совместно с местным автобусным оператором First Bus. А во втором квартале машины должны пойти в серию. Развозные электрофургоны, как уже сообщалось выше, стартуют в третьем квартале. Кстати, ровно год назад, мы уже писали о том, что Arrival и крупнейший логистический оператор UPS заключили соглашение на поставку 10 тысяч фургонов до 2024 года.