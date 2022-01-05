Chevrolet вывел на тесты новый купеобразный кроссовер (фото)

Новинка составил конкуренцию Volkswagen Nivus

Фотошпионам удалось сделать серию снимков прототипа новой модели компании Chevrolet. Речь идет о купеобразной версии кроссовера Tracker, которую намерены представить во второй половине этого года.

Новинка по своим габаритам сопоставима со стандартным кроссовером. Внешне автомобиль повторяет донора, за исключением покатой крыши. Она пологая и напоминает Audi Q5 Sportback. Возможно есть и другие, более мелкие, корректировки экстерьера, которые скрывает плотный камуфляж.

Оснащение салона и технические характеристики нового кросс-купе пока официально не раскрыты. Как утверждают инсайдеры, они будут аналогичны соплатформенной модели. В качестве конкурента Chevrolet Tracker Coupe в компании называют Volkswagen Nivus.