Редчайший Mitsubishi Lancer Evolution выставили на продажу за $ 60 000

Таких машин всего десять

Mitsubishi Lancer Evolution является легендарной японской машиной и мечтой многих автомобилистов. История модели началась в 1992 году и до 2016-го, когда ее сняли с конвейера, было выпущено несколько поколений. Один из экземпляров автомобиля шестой генерации в версии RSX выставили на продажу.

Предлагаемый Mitsubishi Lancer Evolution VI RSX был выпущен в 2000 году и находится в отличном состоянии. За свою историю он проехал 85 295 км. Но его ценность заключается не в этом. Дело в том, что тираж этой версии составляет всего 30 экземпляров, а серебристый оттенок кузова имели только 10. Большинство машин находятся в частных коллекциях. Поэтому встретить ее на торгах большая удача.

Созданием этой серии спорткаров занималось британское подразделение Ralliart. Основой для модели стал стандартный Evo VI RS. Автомобиль лишили электронных ассистентов и установили в салоне сиденья Recaro. Капот и передние крылья заменили на алюминиевые, тем самым снизив вес машины на 110 кг. Рулевое управление сделали более отзывчивым.

Выставленный на продажу экземпляр также получил амортизаторы Proflex с внешними резервуарами, шестипоршневые тормозные суппорты AP Racing, выхлопную систему HKS и иной блок управления двигателем. Под его капотом установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 280 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Владелец намерен получить за автомобиль 61 550 долларов.