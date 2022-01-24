Aston Martin впервые показал соперника Lamborghini Urus

Спортивную версию кроссовера BDX представят 1 февраля

Aston Martin поделился первым и пока единственным тизером мощнейшей версии кроссовера DBX — DBX S. Официальная премьера потенциального конкурента первого кроссовера Lamborghini и немецкого спортивного кроссовера Porsche Cayenne Turbo GT состоится уже 1 февраля.

Поскольку представленный маркой тизер затемнен, рассмотреть автомобиль со всех сторон просто не выйдет. Единственное, что можно отметить большой задний диффузор, передний сплиттер и новые колесные диски.

О технической стороне новинки информации нет. По некоторым данным, ее могут укомплектовать модернизированным 4,0-литровым Twin-Turbo V8 от Mercedes-AMG. Какой будет мощность агрегата у Aston Martin DBX S пока не известно, но она должна быть достаточной, чтобы превзойти 650-сильный Lamborghini Urus и 640-сильный Porsche Cayenne Turbo GT.

Стандартная версия кроссовера BDX комплектуется таким же двигателем Mercedes-AMG мощностью 550 л.с. В пару ему предусмотрена девятиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. До 100 км/ч базовая версия кроссовера ускоряется за 4,5 секунды и развивает максимальную скорость 291 км/ч.