Производитель электробусов Solaris заключил контракт на 100 млн евро

Польский производитель Solaris в середине января заключил крупнейший за свою историю разовый контракт на поставку электробусов. Он был подписан с одним из крупнейших норвежских операторов – компанией Unibuss AS. Первые машины Solaris Urbino 18 начнут поступать в Осло с апреля 2023 года, а всего сюда придут 183 «гармошки». До этого самым большим контрактом на электробусы Solaris была поставка 130 машин для оператора MZA из Варшавы.

Отметим, что сочлененные электробусы 4-го поколения Solaris Urbino 18 появились в 2017 году и на сегодняшний день с успехом эксплуатируются в Брюсселе, Берлине, Барселоне, Варшаве, Кракове и Гереборге. Скоро 23 таких машины будет поставлено в датский город Орхаус.

Электробусы для Осло оснастят мощными батареями High Energy емкостью 500 кВт.ч., которые будут питать центральный электродвигатель мощностью 250 кВт. В комплектацию войдут двойные пандусы для заезда колясок, USB-разъемы, а также кондиционер с дополнительным фильтром против вирусов. Отметим, что сотрудничество Solaris с оператором Unibuss AS началось еще в 2006 году и за это время поставлено около 300 автобусов. Всего же по норвежским дорогам ездит порядка 500 автобусов Solaris.