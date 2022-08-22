Новинка 335 км/ч и 3,5 с до «сотни»: Bentley представил самый быстрый автомобиль в истории марки

На специальном мероприятии в Монтерее (США) компания Bentley представила роскошное купе Mulliner Batur. Новинка выйдет ограниченным тиражом в 18 экземпляров, стоимостью 1,95 млн долларов каждый.

Несмотря на то, что это самая дорогая модель в истории британской марки, весь тираж был распродан до официальной презентации. Такая высокая стоимость обусловлена тем, что на автомобиле производитель реализовал множество новых идей. К тому же в отделке использовал шпон редких пород дерева и 18-каратное золото. Сборка купе будет производиться вручную.

Mulliner Batur построен на шасси Continental GT и открывает новое направление в дизайне Bentley. У купе угловатый кузов с ярко выраженной плечевой линией, модернизированная решетка радиатора, вытянутый капот и минималистичные светодиодные фары. Среди других особенностей — выдвижной спойлер, задний диффузор из углеволокна, аэродинамические боковые юбки и особые 22-дюймовые колеса.

Под капотом роскошного автомобиля установлен 6,0-литровый битурбированный двигатель W12, который выдает 740 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. Таких показателей удалось достичь благодаря использованию нового воздухозаборника, переработанного турбокомпрессора, мощных промежуточных охладителей и титанового выхлопа. Мотор сопряжен с 8-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода. Разгон с места до «сотни» занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 335 км/ч. Поставка машин владельцам начнется в 2023 году.