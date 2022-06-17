Украинские войска уничтожили российский буксир «Василий Бех»‎ (видео)

Сегодня, 17 июня, Силы обороны Украины нанесли удар двумя ракетами Harpoon по буксиру Черноморского флота РФ «Василий Бех»‎ (СБ-739). Он направлялся на временно оккупированный остров Змеиный.

Как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ, на борту российского буксира находились боеприпасы, вооружение, зенитно-ракетный комплекс «Тор» и личный состав‎ ЧФ РФ. После попадания ракеты произошел взрыв и судно загорелось. По предварительным данным, 70% экипажа поражено. Судьба остальных – неизвестна.

«Василий Бех»‎ вошел в состав Черноморского Флота в 2017 года. Его построил Астраханский судоремонтный завод. Водоизмещение судна составляет 1605 тонн. Экипаж – 26 человек. Также на буксире есть места для 36 спасаемых или военных.