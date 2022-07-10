Audi представила спецверсию седана RS7 по цене $165 000

Audi RS7 является одним из самых стильных седанов современности. Его элегантный силуэт превосходно сочетается со спортивными формами и мощной силовой установкой. Для того, чтобы порадовать своих клиентов, марка выпустила специальную версию модели.

Новинка получила приставку Exclusive в названии. Она выйдет ограниченным тиражом в 23 экземпляра. Стоимость каждого равна 165 400 долларов. От стандартного седана лимитированный вариант отличается эксклюзивным оттенком кузова Mamba Black с перламутровым эффектом. Как отметили в компании, под черной краской будут видны голубые оттенки.

Также автомобилю достались керамические тормозные диски с синими суппортами и диодные фары с синей подсветкой. Салон RS7 Exclusive выполнен в той же цветовой гамме. В его отделке использована черная кожа с прошивкой Sepang Blue, которая присутствует на сиденьях, передней панели и дверных картах. В продажу новинка поступит в конце лета.