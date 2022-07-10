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Названы самые надежные б/у автомобили – они не разочаруют
Издание CarBuzz провело исследование и составило список автомобилей, которые создают меньше всего проблем своим владельцам и практически не ломаются при должном обслуживании. В него вошли седаны, внедорожники, городские автомобили и представители премиального сегмента.
Самым надежным транспортным средством признана Toyota Camry 1992 года выпуска. Такие машины служат своим владельцам по несколько десятилетий и отличаются завидной выносливостью. Несмотря на то, что силовой агрегат автомобиля рассчитан на пробег в 200-300 тысяч км, известны случаи когда он проезжал без замены мотора пол миллиона и даже миллион километров.
Также в рейтинг надежности вошли следующие автомобили:
- Honda Accord 1989 года выпуска;
- автомобили марки Volvo, выпущенные до 1996 года;
- Volkswagen Beetle Type 1 1950 – 1979 годов выпуска;
- дизельный Mercedes-Benz 240D/300D;
- Ford Crown Victoria;
- Jeep Cherokee XJ 1987 – 2001 годов выпуска с четырехлитровой рядной «шестеркой»;
- Toyota Sprinter.