Названы самые надежные б/у автомобили – они не разочаруют

Издание CarBuzz провело исследование и составило список автомобилей, которые создают меньше всего проблем своим владельцам и практически не ломаются при должном обслуживании. В него вошли седаны, внедорожники, городские автомобили и представители премиального сегмента.

Самым надежным транспортным средством признана Toyota Camry 1992 года выпуска. Такие машины служат своим владельцам по несколько десятилетий и отличаются завидной выносливостью. Несмотря на то, что силовой агрегат автомобиля рассчитан на пробег в 200-300 тысяч км, известны случаи когда он проезжал без замены мотора пол миллиона и даже миллион километров.

Также в рейтинг надежности вошли следующие автомобили: