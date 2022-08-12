Audi вывела на тесты электрический лифтбек A6 e-tron

Предсерийный прототип электромобиля проходит испытания в Альпах

Концепт электрического лифтбека Audi A6 e-tron немцы показали в весной 2021 года. Официальная премьера «батарейной» новинки ожидается в 2023 году. На данном этапе компания тестирует предсерийную версию лифтбека в Альпах, где и удалось снять замаскированный прототип «пятидверки».

Внешне товарный Audi A6 e-tron практически полностью повторяет одноименный концепт. Несколько иначе выглядят только передняя оптика и увеличенный трапециевидный центральный воздухозаборник. В то же время задний диффузор кажется немного меньшим, чем у шоу-кара, а задние фонари у прототипа временные.

Известно, что Audi A6 e-tron построен на новой электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Porsche. Концепт комплектовался двухмоторной силовой установкой (по одному двигателю на оси), совокупной отдачей 476 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Емкость аккумуляторного блока с 800-вольтовой архитектурой составляла 100 кВтч. Максимальная мощность зарядки — 270 кВт. Запас хода — более 700 км. За 10 минут батарея лифтбека пополняется на 300 км пути. Заявленное время ускорения от 0 до 100 км/ч — менее 4,0 секунд.

Также Audi A6 e-tron выйдет в кузове универсал. Марка уже показала его в виде концепта. Серийное производство планируют запустить в 2024 году.