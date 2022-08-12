Самые дорогие авто современности. ТОП-10 суперкаров для богачей

Некоторые из этих автомобилей стоят дороже настоящих самолетов. Впрочем, это не препятствие для богачей, поэтому даже при наличии необходимой суммы средств, приобрести такие суперкары бывает просто не возможно. Ведь большинство из них сделаны в очень ограниченном количестве. Более того, отдельные модели вообще существуют в единственном экземпляре.

Итак, этот обзор посвящен десяти самым дорогим авто в мире, которые, несмотря на высокую стоимость, очень сложно или вообще невозможно приобрести!

W Motors Lykan Hypersport

Первый арабский суперкар поразил не только характеристиками (2,8 с до сотни и максимальные 390 км/ч), но и ценником в 3,4 млн долларов.

McLaren P1 LM

Всего выпущено всего пять 1000-сильных McLaren P1 LM и один из них даже побил рекорд Нюрбургринга. Приобрести макЛарен можно было за $3,7 млн. Почему «можно было»? А потому что весь тираж раскупили еще до официального дебюта.

Lamborghini Veneno Roadster

Самый дорогой суперкар Ламборгини стоит $4,5 млн. Всего выпущено 9 таких автомобилей с 750-сильным V12.

Koenigsegg CCXR Trevita

Все гиперкары Koenigsegg недешевые, но особенно выделяется 1018-сильный Trevita за 4,8 млн. долларов со специальным алмазным покрытием кузова. Поговаривают, что один из них приобрел то ли криптовалютный миллионер, то ли любитель таких азартных онлайн игр, как мобильное азино777

Ferrari Sergio

Родстер Ferrari Sergio не суперскоростной, ведь использует агрегаты модели 458 Speciale. Но это не мешает ему быть неприлично дорогим – 5,1 млн. долларов.

Bugatti Divo

Трековая версия Bugatti Chiron с тем же 1500-сильным W16 стоит в два раза больше «обычной» модификации – 5,8 млн. долларов. Вот так действительно диво…

Maybach Exelero

Гигантское купе Майбах с 700-сильным V12 выпустили в количестве 1 штуки еще в 2007 году, но несколько лет назад он ушел с молотка за целых $8 млн.

Rolls-Royce Sweptail

Эксклюзивное купе Роллс-Ройс – единственное в своем роде. Оно было сделано под заказ и, несмотря на впечатляющую стоимость и уникальность, его владелец ездит на нем довольно часто. Кстати, его зовут Сам Ли. Китайский миллиардер заплатил за шедевр почти 13 млн. долларов.

Pagani Zonda HP Barchetta

Этот гиперкар Pagani также один-единственный и является мощнейшей версией модели. Этот 800-сильный родстер стоит $15 млн.

Bugatti La Voiture Noire

Пока что это самый дорогой автомобиль (из новых) в мире. 1500-сильный Bugatti La Voiture Noire оценен в 19 млн долларов!