Автор Lamborghini Urus и Aventador J создаст люксовые электромобили для баскетболистов

Дизайн своих первых двух моделей новый итальянский бренд AEHRA обещает показать до конца 2022 года

В автомобильном мире появился новый производитель — итальянская компания AEHRA с головным офисом в Милане. Дизайн своих первых моделей — седана и кроссовера — бренд обещает показать до конца 2022 года. Как заявляется, это будут ультралюксовые электромобили для игроков Национальной баскетбольной лиги.

За дизайн будущих моделей AEHRA отвечают Филиппо Перини и Алессандро Серра. Оба ранее работали в Lamborghini. В частности, Перини занимал должность главного дизайнера. Также он является главой европейского центра стиля Genesis. В списке его работ концепты Lamborghini Urus, Aventador J и Asterion LPI 910-4. Кроме того, он принимал непосредственное участие в создании суперкара Italdesign ZeroUno и электрического спорткара Italdesign DaVinci.

Также в команде AEHRA Стефано Маццетти из Ferrari. Он назначен главой отдела закупок и снабжения. Что касается главы и основателя компании Хазима Нада, и ее соучредителя Сандро Андреотти, то никакого опыта в автопроизводстве у них нет. Первый получил степень доктора философии по прикладной математике в Имперском колледже Лондона и закончил магистратуру кафедры прикладной физики Кэмбриджского Университета. Специальность второго не уточняется. Ранее бизнесмены построили аэротрубу Aero Gravity в Милане, что и считают своим главным достижением.

В новом для себя бизнесе привлекать клиентов планируют сочетанием итальянского дизайна, передовых технологий и сервиса американского уровня. По словам Нада, анонсированный кроссовер марки сможет предложить салон, рассчитанный на четырех баскетболистов Национальной лиги и одного человека среднего роста. Электромобиль с легким углепластиковым монококом сможет проезжать до 800 км без подзарядки. Также обещан комплекс современных систем помощи водителю.

Все компоненты для своих автомобилей AEHRA планирует закупать у сторонних производителей. Сборку также доверят одному из партнеров. Планируется, что первые товарные образцы будут готовы в январе-марте 2025 года. Отгрузка клиентам начнется в середине того же года.