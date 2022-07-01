Mercedes подготовил первое обновление для электрокроссовера EQA (фото)

Компактный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA представили в январе прошлого года, а на рынок он вышел около года назад. Несмотря на это, производитель уже подготовил для модели первое обновление.

Прототипы новинки выехали на дорожные тесты, где и были замечены фотошпионами. Судя по снимкам, у электрокара переработают переднюю часть, а именно заглушку на месте решетки радиатора. У актуальной версии по верхнему ее краю проходит светодиодная полоса, которая объединяет фары. После рестайлинга ее, вероятно, уберут. В остальном электромобиль повторит своего предшественника.

По данным инсайдеров, изменения ожидаются и в салоне. В частности, обновленный EQA может получить переработанный интерфейс и последнюю версию программного обеспечения. Серьезных изменений по части силовой установки не предвидится.

В настоящее время Mercedes-Benz EQA предлагается в трех версиях: переднеприводной EQA 250 с отдачей 190 л.с., полноприводной EQA 300 4Matic мощностью 228 л.с. и EQA 350 4Matic на 292 л.с. Все эти агрегаты работают в паре с батареей на 66,5 кВтч, которая обеспечивает запас хода 400 км.