АвтоВАЗ продлил четырехдневную рабочую неделю из-за низкого спроса

По сокращенному графику концерн будет работать до начала ноября

На АвтоВАЗе ожидают «негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года». В связи с этим руководство концерна решило продлить четырехдневную рабочую неделю с 5 сентября до 6 ноября.

Напомним, что запустить конвейеры своих заводов крупнейшему автопроизводителю России удалось только в начале июня. Предыдущие три месяца предприятия стояли из-за проблем с поставками комплектующих.

На данный момент АвтоВАЗу удалось запустить производство одной модели — «упрощенной» Lada Granta Classic. Автомобиль с рулевым колесом от Lada Priora, без подушки безопасности и ABS стоит от 658 300 руб. В концерне рассчитывают в сентябре-ноябре, то есть на момент действия приказа о продлении четырехдневки, будут собирать Lada Granta и Lada Niva. Прием первый в две смены, второй — одну.

Также россияне планируют к осени запустить производство моделей на платформе В0, то есть автомобилей Renault. До мая этого года французская Группа владела 68% акций АвтоВАЗа.