Автовышки Comet получили в Украине новые базовые шасси

Известный отечественный Завод спецтехники «Техкомплект» начал устанавливать автогидроподъемники итальянской марки Comet на шасси азиатских брендов. В 2021 году для этих целей впервые использовали шасси китайской фирмы JAC, а совсем недавно ассортимент расширился автомобилями из Южной Кореи и Японии.

Для одного своего заказчика «Техмплект» смонтировал 26-метровую автовышку Сomet на 7,8-тонном шасси Hyundai EX8. До этого такая модель автогидроподъемника, с максимальным вылетом 13 м устанавливалась на шасси КрАЗ и ЗИЛ.

Еще одну модель автогидроподъемника Comet – с рабочей высотой 28 м и максимальным вылетом в 14 м предприятие установило на шасси Isuzu NPR75L. Машина была выполнена для партнера – компании «Комтранскомплект», официального дистрибьютора ISUZU в Украине. Здесь отметим, что ранее «Техкомплект» уже использовал шасси Isuzu для монтажа автовышек, но только другого итальянского производителя – Oil & Steel.

Завод спецтехники «Техкомплект» сегодня готов предложить клиентам автогидроподъемники итальянского и южнокорейского производства на шасси различных марок – IVECO, Renault, Ford Trucks, JAC, HDC (ГАЗ), а также МАЗ и КрАЗ. Для их монтажа предприятие использует прочные рамы собственного изготовления, а также высокопрофессиональный штат сотрудников.