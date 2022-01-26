Tesla Model S Plaid против Lucid Air – итог гонки показали на видео

Видео получилось захватывающим и заслуживает вашего внимания.

Главным соперником Tesla на рынке несомненно является компания Lucid. С тех пор, как был представлен электрический седан Air, его постоянно сравнивают с Tesla Model S. Однако ранее все оценки основывались исключительно на технических характеристиках моделей и были только на словах. YouTube-блогер DragTimes наконец столкнул эти два суперседана лицом к лицу в дрэг-заезде.

Назвать этот заезд на четверть мили максимально честным сложно. Ведь в нем приняли участие Model S в мощной версии Plaid и Lucid Air в исполнении Dream Edition Performance. Эти машины отличаются по мощности, причем не в пользу Теслы – 1020 против 1111 л.с. Впрочем, эту разницу может перекрыть меньшая снаряженная масса (2190 против 2270 кг). Всего было сделано четыре попытки. Результаты которых показали на видео.

В трех из четырех заездов лидером оказался седан Model S Plaid. Он пришел первым даже при плавном старте. Не смог вырваться в лидеры электрокар только в гонке с отключенным режимом быстрого старта. Тогда Air оказался практически на целый корпус впереди. В принципе, это было предсказуемо, ведь у Тесла разгон с места до первой «сотни» занимает 1,99 секунды, а у Air – 2,5 с.

Тем не менее, Lucid Air тоже показал себя довольно убедительно. У него отличное сцепление с дорогой, что позволило использовать максимальный крутящий момент. И это при том, что заезды проходили не на специально предусмотренной для таких состязаний трассе. К тому же электромобиль не настраивали на большую эффективность ускорения на прямых участках. В случае матча-реванша между этими электрическими титанами, их подготовят более обстоятельно.