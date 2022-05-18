BAIC выпустит новый рамный внедорожник — BJ60

Официальная презентация очередной китайской новинки состоится летом этого года

Китайский концерн BAIC показал новый полноразмерный рамный внедорожник BJ60. Новинка получила классический угловатый кузов с крупными фарами и вертикальным «носом». На корме — традиционное для внедорожников запасное колесо.

Кузов у BJ60 двухобъемный типа пятидверный универсал. Габаритная длина модели — 5020 мм, ширина — 1955 мм, высота — 1925 мм. Размер колесной базы — 2820 мм. На рынке внедорожник предложат с пяти- и семиместным салоном.

Информации о силовой установке компания не предоставила. Известно, что BAIC BJ60 будет полноприводным гибридом с возможностью принудительных блокировок переднего, межосевого и заднего дифференциалов. По словам разработчиков, с места до 100 км/ч внедорожник сможет ускоряться за 6,0 секунд. Запас хода на одном баке составит до 1000 км.

Больше информации о новинке появится во время официальной премьеры. Презентация BAIC BJ60 ожидается летом этого года.