В Украине приостановлено госрегулирование цен на топливо – Кабмин

Правительство Украины приняло решение о приостановлении государственного регулирования цен на бензин и дизель. Как заявила первый вице-премьер Юлия Свириденко в эфире телемарафона, 17 мая состоялась встреча с операторами рынка и были достигнуты договоренности о насыщении рынка топлива таким путем.

По словам Свириденко, отмена госрегулирования позволит сократить очереди на АЗС, а также увеличить системные закупки горючего, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке. При этом она отметила, что никто не позволит операторам злоупотреблять ситуацией и завышать цены на бензин, дизель и газ. К тем, кто будет игнорировать эти правила, применят санкции.

Министр ожидает, что средняя стоимость бензина не будет превышать 52 гривны за литр, а дизельного топлива – 58 грн/л. Цены будут мониторить круглосуточно и пресекать любые попытки их завышения.