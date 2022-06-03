Bentley анонсировала драйверские купе и кабриолет

Официальная премьера новой линейки «лучших в мире гранд-туреров» состоится 6 июня 2022 года

Bentley анонсировала премьеру линейки новых моделей Grand Touring. Презентация новинок с драйверским характером и яркими элементами дизайна состоится 6 июня. Готовясь к премьере, британская марка опубликовала фото колеса с красным тормозным суппортом и короткий видео-тизер, заканчивающийся буквой «S». По всей вероятности, так в Bentley намекнули, что новые «гранд-туреры» смогут присоединиться к Bentley Bentayga S, вышедшему на рынок весной 2021 года.

«Bentley продемонстрирует широкий выбор, доступный клиентам, с новым семейством моделей Continental GT и GTC, которые ориентированы на ходовые качества и яркие визуальные подсказки», — говорится в официальном пресс-релизе компании.

Предполагается, что S-версии купе Continental GT и кабриолета GTC будут аналогичны кроссоверу Bentayga S. В семейной иерархии им отведена ступень ниже модификаций с приставкой Speed. В частности, спортивный пакет S-версии кроссовера включает систему Bentley Dynamic Ride (технология активного подавления кренов), использующую 48-вольтовую электрическую систему. Для противодействия боковым силам она может обеспечить 1300 Нм крутящего момента в течение 0,3 секунды.

Также Bentley Bentayga S отличается улучшенным рулевым управление, более отзывчивой дроссельной заслонкой, амортизаторами с повышенной на 15% жесткостью и производительной выхлопной системой. При этом двигатель остался стандартным. S-версии купе и кабриолета также получат обычный 4,0-литровым двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составит 542 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Из визуальных отличий, ожидается черный спортивный декор и опциональный набор аэродинамических элементов.

По некоторым данным, Bentley разрабатывает плагин-гибридную версию купе Continental GT. Прототип такой «двухдверки» фото-шпионы заметили в начале мая. Будет ли такая модификация у кабриолета, пока не известно.