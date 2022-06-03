Австрия передала Украине пожарно-спасательную технику и реанимобили

Экстренные службы Вены (Австрия) передали украинским спасателям и медикам 16 единиц автомобильной техники, а также необходимое оборудование и снаряжение к ней.

Как сообщили в ГСЧС Украины, среди них 11 единиц пожарной и спасательной техники, а также 5 реанимобилей. Вся эта ценная техника уже прибыла в Украину и в скором времени будет распределена по регионам.

«Вскоре вся эта ценная техническая помощь сможет усилить боеспособность подразделений ГСЧС тех областей, которые работают над ликвидацией пожаров и чрезвычайных ситуаций, вызванных войной»‎, – говорится в сообщении.