Bentley анонсировала премьеру наследника родстера Balacar

Новый эксклюзивный гранд-турер покажут 21 августа в Калифорнии

В этом году Bentley привезет на автомобильную выставку Monterey Car Week в Пеббл-Бич новую модель — гран турер Batur. Своим именем наследник родстера Balacar обязан кратерному озеру на острове Бали. Создан он руками мастеров придворного ателье Mulliner, которое отвечает за выполнение индивидуальных заказов клиентов.

Задача Bentley Batur — демонстрация новой фирменной стилистики марки. В дальнейшем она будет применена к электрическим моделям британской премиальной марки. Технической информации о новинке нет.

Известно, что первый электрический Bentley представят в 2026 году, но не исключено, что Batur также получит электропривод. Как ранее сообщил представителям СМИ генеральный директор компании Эдриан Холлмарк, первый серийный электромобиль бренда будет развивать около 1400 л.с., что в два раза больше нынешнего Continental GT Speed. Это позволит разменивать первую «сотню» всего за 1,5 секунды.

Bentley Balacar — продукт подразделения Mulliner. Тираж родстера ограничен 12 единицами. Изготовление каждого занимает около шести месяцев. По данным компании, по состоянию на начало месяца покупателям уже доставлено восемь родстеров. Стоимость каждого — не менее 1,77 млн евро. Под капотом у эксклюзивного родстера — 6,0-литровый W12, выдающий 659 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с автоматической коробкой передач и системой полного привода.