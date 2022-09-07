Bentley Flying Spur Speed — все о новом флагмане бренда

Прием заказов на новый люксовый седан уже стартовал

Bentley Motors вывела на рынок новый флагманский седан Flying Spur Speed. В модельной линейке бренда он заменил Flying Spur, снятый с производства в мае 2022 года.

Визуальные отличия между седанами минимальны. Новый Flying Spur Speed можно идентифицировать по затемненной оптике, обилию черного декора и новым 22-дюймовым колесным дискам. В салоне из отличий только иные накладки на педали. Стандартная комбинированная обивка кожей и замшей с контрастными вставками сохранена.

Технически седаны идентичны. «Под капотом» нового флагмана все тот же 6,0-литровый W12 с двумя турбокомпрессорами, по-прежнему выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке со стандартным восьмиступенчатым «роботом» ZF с двумя сцеплениями и полным приводом. Динамические характеристики аналогичны предшественнику: максимальная скорость — 333 км/ч, время ускорения 0-100 км/ч — 3,8 секунды.

Шасси у седанов также общее, но перенастроенное для нового флагмана. Flying Spur Speed достались пневматическая подвеска с активными стабилизаторами, подруливающая задняя ось и стандартные тормоза со стальными дисками.

Прием заказов на новый Bentley Flying Spur Speed уже объявлен. Но ценник британской люксовой новинки не озвучивается.