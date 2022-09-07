Ferrari назвал дату премьеры своего первого кроссовера

О том, что Ferrari готовит соперника Lamborghini Urus стало известно четыре года назад. Ранее компания заявила, что представит новину в сентябре, а теперь раскрыла точную дату.

Презентация Ferrari Purosangue состоится 13 сентября. Это будет первый кроссовер в линейке итальянской марки. На него производитель возлагает большие надежды. Ведь данная модель не только должна вывести марку на новый уровень, а и открыть новый подсегмент – FUV (Ferrari Utility Vehicle).

Наряду с датой дебюта, компания опубликовала новый тизер кроссовера, на котором засветила переднюю часть Purosangue. Впрочем, интриги не получилось, так как новинка неоднократно попадала в поле зрения фотошпионов как в камуфляже, так и без него. Да и информации о ней в сеть просочилось довольно много.

На данный момент известно, что в основу нового кроссовера ляжет платформа, на которой также базируется купе Ferrari Roma. Она позволяет использовать широкую гамму моторов, включая и гибридные установки. Уже подтверждено, что Purosangue будет поставляться с 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 789 л.с. и 718 Нм крутящего момента. Он позволяет модели разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды.