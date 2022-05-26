Bentley возродила имя Azure для новой линейки

В нее войдут модели, максимально ориентированные на комфорт водителя и пассажиров

Bentley выпустит линейку суперкомфортных автомобилей. На рынок они выйдут под возрожденной маркой Azure. В 1995 – 2009 годах под этим именем выпускался полноразмерный четырехместный кабриолет Gran Turismo.

В новую линейку Azure войдут все пять кузовов — купе и кабриолет Continental GT, седан Flying Spur, кроссовер Bentayga и его новейшая удлиненная модификация Bentayga EWB. И она будет такой же постоянной, как Bentley Speed и Bentley Mulliner.

Обещанный суперкомфорт водителю и пассажирам обеспечат установленные уже «в базе» кресла с 22 электрорегулировками и шестью программами массажа. Флагману нового семейства, длиннобазной Bentayga достанутся «самые роскошные сиденья, когда-либо устанавливающиеся в автомобиль» — Airline Seat Specification. Благодаря датчикам температуры и влаги они способны максимально точно подстраиваться под текущее состояние пассажира.

Также клиентам обещаны особые варианты отделки интерьеров, способствующие улучшению физического самочувствия и снижению стресса. К их разработке привлечены нейробиологи. Речь идет как о самих материалах, так и о цветовой палитре.

В стандартное оснащение всех моделей семейства войдут: оригинальные колесные диски диаметром 22 дюйма, подвеска с системой активного подавления кренов и максимально комфортными настройками, пакет водительских ассистентов Touring Specification. Из внешних отличий — отделанные хромом сетчатые вставки в бамперах и «семейные» шильдики.