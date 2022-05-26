Более 200 млн гривен: в Украине конфисковали технику белорусских компаний

Прокуратура Киева передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 60 единиц строительной техники белорусских компаний: экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, генераторы, автогудронаторы, тракторы, катки и т.д.

Суммарная стоимость конфискованной техники составляет более 200 млн гривен. Как стало известно, эти компании присвоили средства, которые выделялись государством на ремонт и строительство украинских дорог. Также в рамках следствия рассматривается вероятность финансирования этими фирмами действий, направленных на захват власти в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, эти компании вели свою деятельность в Киеве и на территории других регионов Украины. Следственные действия по данному уголовному производству продолжаются.