Беспилотные такси Baidu выехали на улицы Уханя

Роботакси перевозят пассажиров в ограниченной зоне и только в дневное время

Baidu сделала следующий шаг к полностью автономным автомобилям. После успешных испытаний в различных регионах Китая, первые беспилотные такси Baidu начали обслуживать клиентов в городах Чунцин и Ухань.

Во время тестов в салонах робомобилей находились водители, готовые с любой момент взять управление на себя. Сейчас начались первые коммерческие перевозки без них. В рамках пилотной программы 10 беспилотников Baidu в дневное время перевозят пассажиров в ограниченной зоне.

В дальнейшем парк беспилотников планируют расширять. Видео одной из таких поездок компания опубликовала в YouTube. В нем девушка вызывает такси через приложение для смартфона и отправляется в путешествие по улицам города.

Проезд на беспилотном такси стоит 16 юаней ($2,37), плюс 2,8 юаней ($0,41) за каждый километр. Таким образом, поездка протяженностью 10 км обходится $6,47. Кроме того, первым клиентам обещаны скидки на поездки до 90%.