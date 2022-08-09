Самому старому в мире престижному автомобилю исполнилось 130 лет

Сегодня в экспозиции музея Mercedes-Benz в Штутгарте можно увидеть автомобиль Daimler Motor Car 1892 года. Он стоит бок о бок с двумя роскошными Мерседесами 30-х гг. – моделями 770 (W07) . И это не случайно, так как это – самый старый в мире престижный автомобиль, выпущенный компанией Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG). Уже на следующий, 1893 год конкурирующая компания – Benz & Cie также изготовила свой престижный автомобиль, под названием Victoria.

Что и говорить, в то время автомобиль был роскошью и позволить его могли единицы. Судите сами, до 1895 года DMG продал только 12 машин. Интересно, что самым первым покупателем модели Daimler Motor Car стал султан Марокко – Мулай аль-Хасан. Об этом свидетельствует сохранившийся документ (см. фото ниже).

Машину ему доставили 31 августа 1892 года. Она, нужно сказать, несколько отличалась от той, что сегодня представлена в музее. Здесь имелся бархатный навес, кисточки из золотой нити, а также применялась отделка из черного дерева. Кузов изготовило ателье из Штутгарта – Otto Naegele.

Главный конструктор машины Daimler Motor Car – Макс Шредтер взял за основу автомобиль Готтлиба Даймлера и Вильгельма Майбаха, образца 1889 года, имеющего еще железные колеса. На новой модели установили уже резиновые шины марки Hamburger Gummiwerk. Торможение происходило прижимным наружным башмаком. Интересно, что охлаждающая жидкость текла по трубкам внутри рамы.

Первый престижный автомобиль приводился в движение двухцилиндровым двигателем рабочим объемом 1060 см куб. и мощностью 1,4 кВт (2,0 л. с.). Момент передавался через 3-ступенчатую коробку передач и межколесный дифференциал. Максимальная скорость составляла 18 км/ч. Интересно, что султан Марокко не остановился покупкой только одного автомобиля, а приобрел сразу же и моторную лодку с двигателем DMG.