BMW M2 получит полный привод

Премьера нового «горячего» купе состоится в конце октября 2022 года

Этой осенью компактное баварское купе BMW M2 ждет очередная смена поколений. Как стало известно ранее, «донором» для новинки с внутризаводским индексом G87 станет BMW M4. В частности, от старшего спорткупе новый M2 получил двигатель и тормозную систему. Как выяснилось, спорткары также разделят систему полного привода M xDrive. Об этом написал один из пользователей форума Bimmerpost, в распоряжении которого оказалась техническая информация BMW.

Интеллектуальная система полного привода M xDrive обеспечит новому BMW M2 еще большую динамику, «правильное сцепление с дорогой» и устойчивость даже в скоростных поворотах. Она молниеносно направляет тяговое усилие на колеса, «переваривая» до 1300 Нм крутящего момента.

Работает M xDrive в трех режимах: стандартном 4WD, трековом 4WD Sport с акцентом на заднюю ось и классическом 2WD с отключением системы стабилизации. Также имеется специальный дрифтовый режим системы динамического контроля курсовой устойчивости DSC — M Dynamic Mode (MDM). Активируется он клавишей DSC на центральной консоли.

По предварительным данным, у нового BMW M2 турбированный рядный V6 3.0 будет выдавать около 450 л.с. В версии Competition агрегат может сочетаться с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Производство спортивной «двойки» наладят на новом заводе в Мексике, рядом с обычным BMW 2 Series. Официальная премьера нового купе BMW M2 ожидается в октябре этого года. На рынке оно появится не раньше апреля 2023 года.