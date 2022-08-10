Honda вывела на тесты свой самый мощный внедорожник (видео)

К премьере готовится новое поколение внедорожника Honda Pilot. Презентовать новинку намерены до конца 2022 года. Компания решила подогреть интерес поклонников марки к модели и выпустила небольшой тизер.

Судя по нему, будущий Pilot обзаведется вариантом TrailSport, адаптированным к поездкам по бездорожью. Он станет самым мощным и прочным внедорожником из всех, которые когда-либо выпускались компанией. Рассмотреть модель детально не удалось из-за того, что в ролике она микроскопическая и покрыта плотным камуфляжем.

По данным инсайдеров, новая Honda Pilot TrailSport получит более прямые пропорции и угловатый вид. У нее будет массивная решетка радиатора, плоский капот, 18-дюймовые колесные диски и пластиковый обвес. Салон будет оснащен в соответствии с текущими тенденциями.

Отмечается, что внедорожник будет стандартно поставляться с системой полного привода и получит особые настройки подвески. На рынок новая модель выйдет в 2023 году.