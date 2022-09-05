BMW начал выпускать топливные элементы для водородного iX5

Сборка первых ста прототипов BMW iX5 Hydrogen начнется до конца 2022 года

На новом заводе BMW в Мюнхене стартовало производство топливных элементов. Первой водородной моделью марки станет кроссовер BMW iX5 Hydrogen, официально представленный в 2021 году. Мелкосерийное производство водородной новинки стартует в конце 2022 года. Массовый выпуск модели начнется не раньше 2025 года.

Некоторыми подробностями процесса производства топливных элементов компания поделилась в официальном пресс-релизе. Как сообщается, отдельные элементы баварцы получают от Toyota. Сотрудничество BMW и Toyota в области водородных технологий продолжается уже несколько лет.

Сначала на заводе в Мюнхене из японских компоненты собирают топливный блок, затем устанавливают остальные компоненты. Подробностей об агрегате BMW iX5 Hydrogen на данный момент нет. Концепт водородного кроссовера BMW i Hydrogen Next комплектовался силовой установкой мощностью 170 л.с. Около 6 кг водорода хранятся в двух баллонах из армированного углеволокном пластика (CFRP) под давлением 700 бар. Заправка баков «занимает 3-4 минуты». Запас хода серийного водородного кроссовера остается загадкой.