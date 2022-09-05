Відчуйте всі переваги онлайн-сервісів від OPEL – діджиталізація на кожному кроці

Німецький бренд OPEL продовжує активно розвивати онлайн-сервіси в Україні, пропонуючи клієнтам нові послуги та вдосконалюючи вже існуючі. Ми розуміємо, наскільки важливо завжди бути на зв’язку та отримувати бажані послуги тут і зараз, а іноді і 24/7. Турбота від бренду має відчуватися на кожному кроці – починаючи з комфортних умов вибору автомобіля (функціональний онлайн-склад, фірмовий конфігуратор, вигідні умови кредитування), завершується комфортом під час експлуатації автомобіля (онлайн запис на сервіс, розрахунок планового ТО). Про всі ці послуги далі розповімо більш детально.

На новому онлайн-складі OPEL ви можете обрати автомобіль під ваші запити та побажання з-поміж тих, що вже знаходяться в Україні. Онлайн-магазин OPEL Store надає широкий перелік фільтрів, який допоможе легко підібрати омріяний автомобіль. Різні фільтри дозволяють вибрати потрібну модель, тип двигуна (бензин/дизель/електро), розглянути різні версії моделі, вибрати тип кузов, а також бажаний колір. У результаті кожен покупець може обрати ідеальний автомобіль під свої запити та фінансові можливості. Визначившись із вибором, клієнт отримує список доступних автомобілів у різних комплектаціях. У вибраному списку відображаються як автомобілі, що знаходяться на складі імпортера, так і автомобілі, що знаходяться у дилерів. Надсилайте ваш запит в дилерський центр, аби отримати більш детальну інформацію про автомобіль, ставайте на крок ближче до бажаної покупки.

Якщо ви бажаєте отримати автомобіль, який буде максимально відповідати вашим бажанням, але не знайшли такого на онлайн-складі OPEL, то фірмовий конфігуратор бренду стане вам у нагоді. Обирайте модель із актуального модельного ряду в Україні, визначайтесь з комплектацією авто і звичайно двигуном – потужний бензиновий, економічний дизельний, або ж сучасний електро-двигун. А далі настає черга вашої фантазії – оформлення салону, вибір додаткового обладнання, і звичайно кольорове забарвлення. Всього декілька простих кроків і автомобіль вашої мрії готовий! Все, що вам залишилося зробити – обрати найближчий дилерський центр та надіслати вашу інформацію, наші представники швидко зв’яжуться з вами.

Не важливо чи обрали ви авто із наявного складу в Україні чи створили омріяний автомобіль у фірмовому конфігураторі, а вигідне фінансування покупки доступне в обох варіантах. Так, за програмою АТ «Креді Агріколь Банк», яка розроблена саме для клієнтів OPEL, ви маєте можливість оформити кредит під 0,01% річних терміном на 2 роки за умови авансового внеску 60% від ціни автомобіля. При необхідності, кредит можна оформити терміном до 5-ти років. АТ «Ощадбанк» зацікавить вас привабливими відсотковими ставками від 0,01% та терміном кредитування до 7-ми років. Але що важливо, кожен клієнт має змогу прорахувати всі витрати по кредиту на фірмовому онлайн-складі OPEL завдяки вбудованому кредитному калькуляторові. За допомогою його функціоналу клієнт може розрахувати кредитний платіж на будь-який автомобіль зі складу, вибрати термін кредитування, початковий платіж та підібрати один із банків-партнерів. Після цього можна надіслати заявку кредитному фахівцю дилерського центру та отримати детальнішу консультацію.

Але на цьому корисні онлайн-послуги від бренду OPEL не закінчуються, адже і під час експлуатації авто ви завжди залишаєтесь на зв’язку. Так, доступна функція, яка допоможе заздалегідь прорахувати витрати на авто – онлайн прорахунок витрат на планове ТО. Дізнатись вартість чергового планового ТО можна скориставшись простою формою на сайті бренду. Для цього потрібно ввести регіон обслуговування, модель та тип двигуна автомобіля, після чого система автоматично прорахує вартість послуги. Дізнавайтесь не тільки вартість обслуговування, а і перелік робіт, які проводяться в даний період. Нагадаємо, що для автомобілів OPEL міжсервісний інтервал становить 15-20 тис. км (в залежності від моделі та типу двигуна). А щоб записатися на сервіс OPEL ми пропонуємо вам скористатися онлайн-формою на сайті бренду. Кожен клієнт може досить швидко обрати бажаний дилерський центр, описати мету візиту або обрати із запропонованого списку, вказати зручну дату та час візиту та надіслати дану інформацію дилеру. Залишиться тільки підтвердити ваш візит з менеджером та прибути на сервіс у визначений час.

Завдяки диджиталізації бренд OPEL стає ще ближче, пропонуючи нові і зручні функції для вашого комфорту. Пориньте у «цифровий світ» німецького бренду – за допомогою офіційного сайту OPEL в Україні!