Новинка BMW показала электрический прототип для заездов по пустыне

Концепт «такси для пустыни» подготовлен для участия в ралли-кроссах

BMW опубликовала интересный рекламный промо-ролик с участием крутого электрического прототипа Dune Taxi. Такой автомобиль вполне бы мог стать альтернативой внедорожникам серии Extreme E.

Концепт «такси для пустыни» разработало ближневосточное подразделение BMW. Экстерьер Dune Taxi разработан в соответствии с корпоративной стилистикой бренда. Кузов изготовлен из специального армированного полимера. Ездит концепт на огромных колесах, а дорожный просвет достигает 400 мм.

Технической информации о ралли-каре компания не предоставила, упомянув только 544-сильную силовую установку, состоящую из нескольких электродвигателей. Максимальный крутящий момент — 1000 Нм. Предположительно, Dune Taxi будет представлять BMW на ралли Дакар и сможет достойно противостоять Audi RS Q E-Tron E2.

Также в ролике промелькнул кроссовер BMW XM, разработанный спортивным подразделением марки. По всей вероятности, таким образом компания напомнила о скорой премьере модели, запланированной на 27 сентября. Cерийный XM комплектуется гибридной силовой установкой, генерирующей 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Запас хода на электротяге обещан на уровне 80 км.