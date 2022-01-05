BMW представил 600-сильный электрокросс iX M60 с запасом хода 560 км

Разгон с места до 100 км/ч занимает у электрокара 3,6 секунды

Новый BMW IX M60 стал первой полностью электрической моделью подразделения М. Электрокар сочетает в себе экологичность, стильный дизайн и невероятные динамические характеристики.

Внешне новинка практически полностью повторяет BMW iX, который дебютировал в прошлом году и занял место технического флагмана марки. Отличия сводятся к особым декоративным элементам и шильдикам M Performace. Салон также идентичен соплатформенной модели, за исключением новых вариантов отделки.

В движение новый кроссовер приводит два электромотора (по одному на каждой оси) с суммарной отдачей 618 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Таких показателей можно достичь при включенном режиме Sport. А при обычном вождении iX M60 выдает 532 л.с. и 1015 Нм. Разгон с места до «‎сотни» занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода в 566 км обеспечивает батарея на 111,5 кВтч.

Идеальную управляемость обеспечивает адаптивная пневматическая подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами и подруливающими задними колесами. Также в стандартную комплектацию кросса входят тормозные суппорты M Performance, окрашенные в синий цвет. Кроме того, новинка получила в оснащение адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистему премиум-класса Bowers And Wilkins и максимальный пакет систем помощи водителю.

Производство электромобиля наладят на заводе компании в Дингольфинге (Германия). В продажу BMW iX M60 поступит в июне этого года. Стоимость новинки составляет 106 000 долларов.