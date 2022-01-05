Среди гаражного хлама обнаружен уникальный Chevrolet Impala (видео)

Несмотря на 30 лет простоя автомобиль идеально сохранился

У каждого классического автомобиля своя судьба. Кто-то становится частью частной коллекции, кто-то участвует в автомобильных конкурсах красоты. Ну а этот Chevrolet Impala 1965 года выпуска стал случайной гаражной находкой. Автомобиль провел без движения последние тридцать лет. При этом он неплохо сохранился.

Этот седан обнаружил блогер и по совместительству автор YouTube-канала Adventures Made From Scratch. В ролике мужчина показал, как ему удалось отыскать автомобиль, который был практически закопан в хлам. Зачастую, такие находки ремонту не подлежат, но этот Chevrolet Impala находится в прекрасном для своего возраста состоянии.

При первичном осмотре удалось установить, что все стекла на месте, краска не поблекла, а хромированное покрытие на деталях выглядит практически как новое. Единственное, что расстроило мужчину — заржавевшие колеса и толстый слой пыли.

Состояние салона близко к идеальному. Чтобы найти какие-то проблемы с обивной или приборной панелью, нужно хорошенько присмотреться. Тоже можно сказать и о дверных картах.

Как и почему автомобиль оказался в этом заброшенном амбаре, не понятно. Странно и то, что до сих пор его никто не захотел восстановить.

В движение конкретно этот Chevrolet Impala приводит 4,1-литровый шестицилиндровый турбированный двигатель, выдающий 140 л.с. Несмотря на долгие годы простоя, мотор не заклинил. Вернуть его к жизни не составит труда.

Какая судьба ждет эту уникальную амбарную находку, блогер не говорит. Скорее всего, мужчина восстановит автомобиль и подыщет ему нового владельца.