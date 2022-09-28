BMW представила гибридный суперкроссовер с расходом топлива 1,6 л на 100 км

Подразделение BMW Motorsport представило новый кроссовер под названием XM. Новинка стала первой за последние 45 лет самостоятельной моделью подразделения. Он займет место флагмана немецкой марки.

В компании модель называют суперкроссовером и заявляют, что он составит конкуренцию Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. Автомобиль выполнен в новом фирменном стиле BMW и во многом повторяет концепт, показанный в пошлом году. У него агрессивная внешность с рубленными линиями кузова, узкой оптикой и широкими колесными арками. Также можно отметить фирменную решетку радиатора с диодной подсветкой и оригинальные по форме патрубки выхлопной системы. В отличии от шоу-кара у товарного варианта авто традиционные дверные ручки.

Среди нестандартных дизайнерских решений можно выделить контрастную кромку вокруг стекол, решетки радиатора и диффузора. В аналогичном оттенке выполнены спицы 23-дюймовых колесных дисков. В длину кроссовер достигает 5110 мм при колесной базе 3105 мм. Высота и ширина – 1755 и 2005 мм соответственно. Несмотря на такие огромные габариты в салоне BMW XM только два ряда сидений. К тому же во втором ряду установлены два отдельных кресла.

В оснащение кабины также вошел огромный экран, который объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему iDrive 8. Также данные могут проецироваться на лобовое стекло. Отделка салона выполнена из натуральной кожи, а в качестве акцентов выступают вставки из карбона.

Оснащается супекроссовер гибридной силовой установкой на основе 4,4-литрового двигателя V8 мощностью 489 л.с., который сопряжен со 196-сильным электромотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача установки составляет 653 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Привод – полный. Такие показатели позволяют новинке считаться самой мощной моделью подразделения BMW M.

Разгон с места до первой «‎сотни»‎ в автомобиля занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Батарея на 25,7 кВтч позволяет проезжать в чисто электрическом режиме до 88 км. Расход топлива в смешанном режиме составляет 1,6 литра на 100 км пути. Производство BMW XM намерены начать в конце этого года, а к дилерам он прибудет в начале следующего. Стоимость начинается от 160 тысяч долларов.