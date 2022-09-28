Новые украинские багги примерили вооружение

Украинская компания Coolon Motors уже четыре месяца строит для ЗСУ специальные багги. Об этих машинах под названием СTRLz мы уже рассказывали. А вот на днях было опубликовано видео с их испытаний на пересеченной местности.

Кроме того, появились фотографии, где багги изображено с вооружением. Турель с автоматическим гранатометом АГС-17 закрепили на трубчатом каркасе, а позади установили кресло для стрелка. И это еще не все. Со стороны пассажирского сиденья установили еще и известный по Второй мировой немецкий пулемет типа MG 42.

Отметим, что Coolon Motors стала первым украинским разработчиком семейства легких развозных грузовиков на электротяге. Развертыванию их серийного производства помешало вероломное российское вторжение. Тем не менее разработчики не опустили руки, а взялись за освоение новой, более актуальной для военного времени продукции. Кроме того, компания скоро представит инвестиционный план, в том числе на выпуск различной робототехники, которая поможет приблизить победу над оккупантами.