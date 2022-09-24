BMW презентовала преемника трекового V12 LMR

Гоночный супергибрид BMW M Hybrid V8 выйдет на трассу в январе 2023 году

В 2023 году в классе GTP чемпионата IMSA WeatherTech SportsCar Championship дебютирует новый гоночный BMW M Hybrid V8. Презентации автомобиля состоялась на специальном мероприятии с музее Петерсена в Лос-Анджелесе.

Перед посетителями супергибрид предстал в финальном варианте гоночной ливрее в трех знаменитых цветах и с массивным логотипом «М», символом BMW Motorsport GmbH. 1 мая этого года М-подразделению баварской марки исполнилось 50 лет. По этому поводу в течение всего года дорожные автомобили подразделения будут получать юбилейный логотип.

BMW M Hybrid V8 укомплектован новым двигателем Р66/3, построенным на основе 4,0-литрового бензинового «атмосферника» Р66/1. Последний использовался на BMW M4 DTM в сезонах 2017 и 2018 годов. Новый агрегат отличается двумя турбокомпрессорами. По заявлению производителя, отдача Р66/3 составляет 640 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Что касается шасси и электрической составляющей, то они на всех автомобиля чемпионата универсальные.

В чемпионате IMSA 2023 года примут участие два супергибрида. К победе их поведут пилоты BMW M works Коннор де Филиппи, Филипп Энг, Аугусто Фарфус и Ник Йеллоли. На «24 часах Дайтоны» за рулем болида окажется гонщик IndyCar Колтон Херт. Первая гонка состоится в январе 2023 года.