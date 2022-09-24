Минивэн Dodge Caravan превратили в яхту на колесах

Уникальный автомобили со спасательным кругом и надписью Land Yacht заметили в США

В сети появились фото, наверное, одной из самых оригинальных переделок — яхты на колесах. Построена она на базе Dodge Caravan четвертого поколения. Минивэн этой генерации выпускался в 2000 – 2007 годах в Северной Америке и в 2007 – 2011 годах в Китае.

Кто и когда лишил Caravan крыши, боковых окон и лобового стекла, не уточняется. На месте последнего появилось новое остекление, скопированное с катера. Также сходство с плавсредством просматривается в задней части кузова. В частности, дверь багажного отделения автор переделки сбил с деревянных досок. На ней красуется спасательный круг с надписью Land Yacht. Габаритная длина «яхты» — 4,8 метра.

На американском рынке Dodge Caravan предлагался с тремя моторами на выбор: 2,4-литровым рядным четырехцилиндровым и двумя шестицилиндровыми рабочим объемом 3,3 и 3,8 литра. Коробка — трех- или четырехступенчатая автоматическая в зависимости от двигателя. Какой агрегат достался конкретно этому автомобилю, не уточняется.