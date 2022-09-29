BMW раскрыла характеристики топовой версии кроссовера XM

Прошло чуть больше суток с тех пор, как спортивное подразделение немецкой компании BMW представило новый кроссовер с индексом XM. Не успели эксперты и поклонники марки поделиться впечатлениями, как производитель показал топовый вариант модели.

BMW XM в исполнении Label Red отличается красными акцентами на решетке радиатора, вокруг боковых стекол, на дверях и на колесных дисках. Даже шильдик XM выполнен в этом оттенке. В салоне присутствуют аналогичные акценты. Для тех, кто не приемлет настолько яркий цвет, производитель предлагает выполнить вставки в черном глянце.

Помимо внешних доработок флагманский BMW XM Label Red получил гибридную установку с увеличенной отдачей. В частности 4,4-литровый битурбированный двигатель V8 дополненный электромотором в этой версии выдает 738 л.с. мощности и 997 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает менее 3 секунд.

На конвейер топовая версия суперкроссовера отправится в следующем году. Обойдется новинка минимум в 185 000 долларов. При этом ценник на стандартный кроссовер начинается от 159 000 долларов.