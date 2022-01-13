BMW тестирует новый электрический кроссовер (фото)

Новику покажут до конца этого года

BMW готовится вывести на рынок полностью электрический кроссовер под названием iX1. Прототипы новинки уже выехали на тесты, где и были замечены фотошпионами. Снимки сделаны на парковке магазина Ikea, когда водитель ненадолго покинул машину.

Шпионам удалось не только сфотографировать кузов электрокара, а и заглянуть в его салон. Да, кроссовер покрыт плотным камуфляжем, но, благодаря детальным фото, некоторые детали рассмотреть удалось. Судя по ним, iX1 будет выполнен в традиционной стилистике марки, но получит более компактные размеры и закругленные линии кузова, что говорит о хорошей аэродинамике модели.

В передней части видна полностью зарытая решетка радиатора, которая имитирует традиционную, тонкие светодиодные фары и бампер с широким воздухозаборником с сотовым наполнением. Боковая линия остекления немного приподнята вверх в задней части, тем самым делая электрокросс динамичнее. Дверные ручки установлены заподлицо с кузовом. На корме видны изящные фонари. В остальном она повторяет топливный X1, за исключением патрубков выхлопной системы.

Шпионам хоть и удалось заглянуть в салон, но камуфляж не позволяет рассмотреть его оснащение. По данным инсайдеров, в комплектацию войдет цифровая приборная панель и современная мультимедийная система, трехспицевое рулевое колесо и минималистичный рычаг переключения передач. О силовой установке официальной информации пока нет. Известно, что новинку предложат в нескольких вариантах, с одним и двумя электромоторами, а также разными по емкости аккумуляторами. Презентовать BMW iX1 намерены в конце этого года, а на рынок вывести в 2023-ем.