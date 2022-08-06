BMW выпустил еще одну финальную версию электромобиля i3 (фото)
О своем решении снять с конвейера электрический хэтчбек BMW i3 компания объявила в минувшем году. Завершила производство модели она специальной версией. Казалось бы на этом история закончилась. Но нет. Немецкая марка представила еще один «прощальный» вариант.
Тираж спецверсии BMW i3 составляет 18 экземпляров. Электромобили окрасили в особый оттенок Galvanic Gold, который контрастирует с глянцево-черным капотом, крышей и задней дверью. Также этому варианту достались глянцево-черные колесные диски. В остальном хэтчбек повторяет базовый.
Приобрести спецверсию электрического хэтчбека нельзя. Она сделана по заказу мюнхенской каршеринговой компанией CarVia. Арендовать золотистый i3 можно будет за 40 евро в сутки. Будет ли эта версия последней, в компании не уточнили. Так что есть вероятность увидеть новые исполнения некогда популярной модели.