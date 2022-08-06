BMW выпустил еще одну финальную версию электромобиля i3 (фото)

О своем решении снять с конвейера электрический хэтчбек BMW i3 компания объявила в минувшем году. Завершила производство модели она специальной версией. Казалось бы на этом история закончилась. Но нет. Немецкая марка представила еще один «‎прощальный» вариант.

Тираж спецверсии BMW i3 составляет 18 экземпляров. Электромобили окрасили в особый оттенок Galvanic Gold, который контрастирует с глянцево-черным капотом, крышей и задней дверью. Также этому варианту достались глянцево-черные колесные диски. В остальном хэтчбек повторяет базовый.

Приобрести спецверсию электрического хэтчбека нельзя. Она сделана по заказу мюнхенской каршеринговой компанией CarVia. Арендовать золотистый i3 можно будет за 40 евро в сутки. Будет ли эта версия последней, в компании не уточнили. Так что есть вероятность увидеть новые исполнения некогда популярной модели.