Audi превратит следующий RS6 Avant в полноценный гибрид

Чтобы вписать шестое поколение Audi RS6 Avant в строгие эко-нормы, компания вынуждена перевести его на электротягу.

Как рассказал руководитель исследовательского отделения Audi Штефан Рейл в интервью изданию Wheels, представить новинку планируют в 2025-2026 годах. Универсал не сделают чистым электромобилем, а вот гибридную установку он получит. Причем речь идет не о стартер-генераторе, который дополнит двигатель, как у актуальной модели, а о мощной гибридной системе с подзаряжаемым модулем.

Штефан Рейл не стал раскрывать характеристики будущей новинки. Он только отметил, что использование полноценной гибридной установки даст новые возможности и привнесет больше гибкости в контроле тяги. Ожидается, что отдача универсала перешагнет отметку в 600 л.с.