BMW вывела на зимние тесты электрический седан i7

Премьера автомобиля запланирована на 2022 год

Новый электроседан BMW i7 заметили недалеко от Полярного круга. Автомобиль проходит испытания на территории центра BMW Group в Арьеплуге, Швеция. По мнению специалистов марки низкие температуры идеально подходят для испытания силовой установки и ходовой части электромобиля.

Основой нового BMW i7 стала платформа, используемая в автомобилях 7 серии. Таким образом, марка тестирует еще и платформу на соответствие различным типам силовых установок.

Никаких технических данных касательно автомобиля марка озвучивать не стала. По некоторым данным, базовую версию BMW i7 оснастят двумя электромоторами. Их суммарная отдача — 550 л.с.

Топовый вариант получит имя i7S. Силовая установка такого седана будет выдавать 680 л.с. С 0 до 100 км/ч автомобиль сможет ускоряться за 3 секунды. Батарея емкостью 120 кВтч обеспечит запас хода в 600 км.

Новому электроседану также обещаны автопилот третьего уровня автономности. Это означает, что BMW i7 сможет самостоятельно перестраиваться, обгонять другие автомобили и двигаться в потоке машин. Но водитель при этом должен быть готов при необходимости взять управление электрокаром на себя.